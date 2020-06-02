Украинские спортсменки известны не только своими спортивными достижениями, но и невероятной красотой
Politeka.net собрала топ самых известных очаровательных красоток из мира спорта, которые могут похвастаться идеальными фигурами и милой внешностью.
24-летняя Марина Бех-Романчук, известная своими прыжками в длину, в последнее время очень популярна в сети Инстаграм. Девушка публикует очень соблазнительные фотографии, демонстрируя свою фигуру во всей красе.
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Ольга Харлан в свои 29 лет уже успела добиться многого в своей спортивной карьере. Украинская фехтовальщица на саблях была олимпийской чемпионкой 2008 года, а также бронзовой призеркой Олимпиады 2012 года.
Элина Свитолина одна из самых известных украинских теннисисток. Кроме спортивных побед девушка может похвастаться невероятной красотой.
30-летняя легкоатлетка Ольга Бибик будоражит фантазию своих поклонников откровенными фото регулярно. Жгучая брюнетка без стыда демонстрирует даже полностью обнаженное тело.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко тоже популярна в Инстаграм. 22-летняя блондинка завораживает своей красотой. Девушка уже успела поучаствовать в Олимпийских играх и даже стать чемпионкой среди юношей в 2014 году. Кстати, Левченко нередко пишут, что она похожа на голливудскую красавицу Марго Робби.
Напомним, что соблазнительная Ольга Харлан показала, что вытворяет со своим телом: "Попа очень красивая".
Как сообщала Politeka, горячая Бех-Романчук оголила роскошное тело, спустив рубашку: мечта любого мужчины.
Также Politeka писала, что Элина Свитолина сразила наповал пикантным образом на улице: "Ну его, этот теннис".