Украинские спортсменки известны не только своими спортивными достижениями, но и невероятной красотой

Politeka.net собрала топ самых известных очаровательных красоток из мира спорта, которые могут похвастаться идеальными фигурами и милой внешностью.

24-летняя Марина Бех-Романчук, известная своими прыжками в длину, в последнее время очень популярна в сети Инстаграм. Девушка публикует очень соблазнительные фотографии, демонстрируя свою фигуру во всей красе.

Ольга Харлан в свои 29 лет уже успела добиться многого в своей спортивной карьере. Украинская фехтовальщица на саблях была олимпийской чемпионкой 2008 года, а также бронзовой призеркой Олимпиады 2012 года.

Элина Свитолина одна из самых известных украинских теннисисток. Кроме спортивных побед девушка может похвастаться невероятной красотой.

30-летняя легкоатлетка Ольга Бибик будоражит фантазию своих поклонников откровенными фото регулярно. Жгучая брюнетка без стыда демонстрирует даже полностью обнаженное тело.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко тоже популярна в Инстаграм. 22-летняя блондинка завораживает своей красотой. Девушка уже успела поучаствовать в Олимпийских играх и даже стать чемпионкой среди юношей в 2014 году. Кстати, Левченко нередко пишут, что она похожа на голливудскую красавицу Марго Робби.

Напомним, что соблазнительная Ольга Харлан показала, что вытворяет со своим телом: "Попа очень красивая".

Как сообщала Politeka, горячая Бех-Романчук оголила роскошное тело, спустив рубашку: мечта любого мужчины.

Также Politeka писала, что Элина Свитолина сразила наповал пикантным образом на улице: "Ну его, этот теннис".