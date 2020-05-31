Українська тенісистка Еліна Світоліна показала свою красу з цікавого ракурсу

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Еліна Світоліна сфотографувалася під відкритим небом, прикрившись рукою від сліпучого сонця. Складно сказати, у що одягнена знаменитість, адже в кадрі видно лише її оголені плечі і шия.

"Вбираю мою щоденну дозу сонячного світла", - написала тенісистка.

Судячи про описом, Еліна Світоліна засмагає на пляжі в одному купальнику. Варто відзначити, що ніжний образ Світоліної в кадрі підкреслює мініатюрний букет з ромашок, який вона тримає в руці.

Користувачі соцмережі залишили багато захоплених компліментів під записом. Деякі навіть натякнули, що спортсменці варто змінити професію і спробувати себе в модельному бізнесі:

"Краса - це просто слово, ти заслуговуєш більшого"; "Прекрасна Елі!"; "Всього один погляд на тебе - і я знаю, що день буде хорошим"; "Аааааааа!!!!! Просто бомба моя кохана!♥️"; "Приголомшливо красива"; "Хорооошенькая 😍😍😍"; "Шик, блиск, краса"; "Може ну його, цей теніс!".

Нагадаємо, Світоліна в короткому топі показала гарячі розваги, Никитюк не стрималася: "Ух, малятко".

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