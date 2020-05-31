Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свою красоту с интересного ракурса
Как сообщает Politeka.net, спортсменка опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
Элина Свитолина сфотографировалась под открытым небом, прикрывшись рукой от слепящего солнца. Сложно сказать, во что одета знаменитость, ведь в кадре видны лишь ее обнаженные плечи и шея.
"Впитываю мою ежедневную дозу солнечного света", - написала теннисистка.
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Судя о описанию, Элина Свитолина загорает на пляже в одном купальнике. Стоит отметить, что нежный образ Свитолиной в кадре подчеркивает миниатюрный букет из ромашек, который она держит в руке.
Пользователи соцсети оставили много восторженных комплиментов под записью. Некоторые даже намекнули, что спортсменке стоит сменить профессию и попробовать себя в модельном бизнесе:
"Красота - это просто слово, ты заслуживаешь большего"; "Прекрасная Эли!"; "Всего один взгляд на тебя - и я знаю, что день будет хорошим"; "Аааааааа!!!!! Просто бомбочка моя любимая!♥️"; "Ошеломительно красива"; "Хорооошенькая 😍😍😍"; "Шик, блеск, красота"; "Может ну его, этот теннис!".
Напомним, Свитолина в коротком топе показала горячие развлечения, Никитюк не сдержалась: "Ух, малышка".
Как сообщала Politeka, вспотевшая Элина Свитолина изумила ракурсом в тесном наряде: "Это вызов".
Также Politeka писала, что Элина Свитолина показала безупречное декольте, прикрывшись цветами.