Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как следит за своей внешностью

Как передает Politeka.net, она поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram.

Спортсменка не забывает заботиться о своей красоте даже во время карантина. На свежем фото она позирует с косметической маской на лице, которая заметно выделяется на коже. Волосы знаменитости убраны в хвост, а в руках она держит чашку с кофе.

Можно заметить, что Элина Свитолина приспустила топ на одном из плечей, обнажив декольте, однако самые пикантные подробности она спрятала за букетом орхидей, который так кстати оказался в кадре.

Пользователи социальной сети оставили под постом много восторженных комментариев о внешнем виде тениссистки:

"Великолепно, мне нравится твоя маска"; "На секунду я подумал, что цветы - это твоя одежда"; "Не узнал"; "Выглядишь потрясающе! Так не хватает тебя на корте"; "Что с вами?"; "Баффи - охотница на вампиров:)))"; "Самая красивая теннисистка".

Ранее Элина Свитолина поделилась архивным фото с тренировки. Уставшая спортсменка села прямо на площадку рядом с ракеткой, откинулась назад и оперлась на руки. При этом Элина задрала голову, закрыла глаза и застыла с довольной улыбкой на лице. Теннисистка призналась, что скучает по игре.

Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».

Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.