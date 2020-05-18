25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина обрадовала фанатов новым фото

Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий кадр, на котором предстала уставшей, но счастливой. Элина была в голубом топе, черных лосинах и кроссовках.

Звезду запечатлели после тренировки. Девушка уселась прямо на площадку, откинувшись назад и уперевшись руками. При этом Элина задрала голову, закрыла глаза и застыла с довольной улыбкой на лице. Рядом с ней находилась теннисная ракетка.

"Не хватало ощущения удара по мячу 💥", - подписала фото спортсменка.

За час более 13 000 пользователей успели поставить "сердечки", а также оставить уйму комплиментов в комментариях.

"Клаааааасс 😍 Завтра будешь железный человек 😂"

"Свитолина как всегда на позитиве) Приятно посмотреть)"

"Мне кажется, боль для Элины - это вызов"

"Мы скучали за тобой, за твоими навыками и веселью, когда ты бьешь по теннисному мячу.💛🎾"

"Впитывает солнце и жизнь 🌼красивое фото"

"Люблю этот взгляд чистого восторга !!! 😊😍💯"

Ранее мы сообщали, Свитолина, ритмично двигаясь под музыку, записала ролик, в котором поделилась рецептом тапенада - густого соуса прованской кухни из оливок, анчоусов и каперсов. Элина бросала по очереди ингридиенты в блендер, при этом активно виляла бедрами и жестикулировала руками.

"Класс😍"; "профессиональная теннисистка и танцовщица * 😂🔥"; "Кто говорит, что кухня - это не весело"; "Танец является основным ингредиентом"; "Лапа 🐾 лапочка ! Умничка ,👋... красавица !!!", - писали поклонники в комментариях.

Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс.

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