Известная украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась нежным домашним фото

Популярная спортсменка активно ведет Инстаграм, демонстрируя своим поклонникам кадры из своей повседневной жизни. Как сообщает Politeka.net, теннисистка опубликовала новый снимок, на котором предстала в непривычно нежном образе.

На фото Свитолина позирует в комнате, стоя спиной к камере. На спортсменка белая рубашка, которую она расстегнула и кокетливо приспустила с плеч, засветив обнаженную спину. Волосы красотки свободно спадают на ее лопатки.

Снимок обработан таким образом, что на нем трудно рассмотреть лицо Свитолиной, так как оно оказалось в полутени.

«Если счастье - это деньги, то насколько вы богаты?», - поинтересовалась красотка у своих подписчиков в подписи к фото.

В комментариях к снимку люди отвечают на ее вопрос, а также восторгаются красотой теннисистки.

До этого мы писали, что Свитолина опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с отдыха.

Девушка сидела на берегу реки в гордом одиночестве. Она была одета в спортивный костюм. Свитолина не стала наносить макияж, видимо, решив дать отдохнуть своей коже. Спортсменка сделала селфи, что говорит о том, что возле реки она была одна. Несмотря на обычную одежду и очень повседневный вид, девушка выглядела очень нежно.

«Каково идеальное определение успеха?», - задала она вопрос своим фанатам.

Напомним, красотка Свитолина очаровала нежным образом на речке, спрятавшись от людей.

Как сообщала Politeka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули.

Также Politeka писала, что роскошная Элина Свитолина в мини-шортах покорила украинцев страстным танцем: «Очень хорошенькая».