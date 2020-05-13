Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит время на карантине

Спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с отдыха, пишет Politeka.net. Девушка сидела на берегу реки в гордом одиночестве. Она была одета в спортивный костюм. Свитолина не стала наносить макияж, видимо, решив дать отдохнуть своей коже. Спортсменка сделала селфи, что говорит о том, что возле реки она была одна. Несмотря на обычную одежду и очень повседневный вид, девушка выглядела очень нежно.

«Каково идеальное определение успеха?», - задала она вопрос своим фанатам.

За несколько часов ее пост собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали описывать свои мысли на этот счет, не забывая похвалить внешность спортсменки.

«Трудолюбивая», «Успех это то, что вы хотите, чтобы это было», «Ты успех», «Куколка», «Красотка», «Успех – это достижение ваших целей и помощь другим», «Работай усердно, сосредоточься на своей мечте и цели!», «Короче говоря, успех - это часть ума», «У каждого свое определение успеха в зависимости от жизненной цели и мечты», «Ты невероятная», «Просто возможность жить и пытаться снова и снова», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что теннисистка поделилась фотографией после тренировки. Она сфотографировала себя крупным планом, показав, как выглядит без макияжа.

Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».

Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.