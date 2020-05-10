Увага таблоїдів і громадськості практично завжди прикута до зірок шоу-бізнесу, а от спортсмени і спортсменки залишаються в тіні, хоча і серед них є справжні красені і красуні

Politeka.net згадала найкрасивіших і найгарячіших спортсменок сучасності, які можуть похвалитися не тільки спортивними досягненнями, але і ідеальною зовнішністю.

Українська зірка великого тенісу Еліна Світоліна не сидить на дієтах, однак намагається харчуватися збалансовано. Це чудово позначається на її фігурі. Блондинка привертає до себе увагу не тільки статусом, але і ангельським обличчям.

Російська тенісистка Марія Шарапова довгий час вважалася однією з найкрасивіших спортсменок світу. Красуня чимось схожа зі Світоліною, обидві вони мають ніжну зовнішність і світле волосся.

Спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук на відміну від інших спортсменок, приділяє багато часу своїй сторінці в Instagram. У дівчини дуже багато відвертих знімків, на яких можна роздивитися достоїнства її фігури.

Олімпійська чемпіонка, фігуристка Тетяна Навка незважаючи на свій вік виглядає просто приголомшливо. У 45 років зірка фігурного катання може собі дозволити яскраві концертні сукні і спокусливі купальники.

Ще одна українська спортсменка Даяна Ястремська з легкістю може стати моделлю при бажанні, адже володіє всіма потрібними параметрами.

Нагадаємо, що Бех-Романчук вбила наповал шикарним тілом в білосніжному бікіні: так виглядає насолода.

Як писала Politeka, Світоліна растопиріла ноги в екстра-коротких шортах, поза вражає: ідеальні вигини.

Також Politeka писала, що українська боксерка Андріяш похвалилася шостим розміром грудей, фото: "Це моя зброя".