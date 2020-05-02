Українська тенісистка Еліна Світоліна збентежила відвертими танцями

Як передає Politeka.net, зірка спорту опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в топі і лосинах чорного кольору (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Без косметики і з зібраним в пучок волоссям, Еліні все ж вдалося здивувати публіку - вся увага на її гарячі рухи - "можна дивитися вічно".

Дівчина поділилася рецептом тапенада - густого соусу прованської кухні з оливок, анчоусів і каперсів. Еліна кидала по черзі інгредієнти в блендер, при цьому ритмічно рухалася під музику, активно виляючи стегнами і жестикулюючи руками.

"Готуємо в стилі 👩🏼‍🍳пробуй мій улюблений рецепт тапенад 😘", - підписала ролик спортсменка.

Пустощі Світоліної не могло пройти повз фанатів. За лічені хвилини понад 6 000 людей поставили "сердечка".

"Клас😍"; "професійна тенісистка і танцівниця * 😂🔥"; "Хто говорить, що кухня - це не весело"; "Танець є основним інгредієнтом"; "Лапа 🐾 лапочка ! Умничка ,👋... красуня !!!", - пишуть шанувальники в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Світоліна любить танцювати перед камерою. Тенісистка пропустила Міжнародний день танцю 29 квітня і вирішила компенсувати це новими запальними відео, обробленими в додатку.

"Коли ти зовсім забула про найважливіший день в році (поки що)", - написала Еліна.

Спортсменка постала в спокусливому вбранні, обтянув струнку фігуру топом і шортиками.

Танці Світоліної захопили мережу. Не витримала навіть телеведуча Леся Нікітюк. «Ух, крихітко», - написала вона в коментарях.

Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс.

Як повідомляла Politeka, Світоліна показала, чим займається під час карантину, відео: "Гаряче"

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