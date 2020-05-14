Известная украинская теннисистка Элина Свитолина поразила поклонников жарким танцем на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Судя по всему, сегодня я должна отправить танец тик-ток…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Свитолина позирует в мини-шортах и топе, исполняя на камеру роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Очень хорошенькая», «лучший танец, который я сегодня видел», «невероятная», «вау, круто», «боже, какие движения», «очень, очень хорошо», «сразу видно – идеальное тело. Идеальный танец», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как проводит время на карантине.
Спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с отдыха. Девушка сидела на берегу реки в гордом одиночестве. Она была одета в спортивный костюм. Свитолина не стала наносить макияж, видимо, решив дать отдохнуть своей коже. Спортсменка сделала селфи, что говорит о том, что возле реки она была одна. Несмотря на обычную одежду и очень повседневный вид, девушка выглядела очень нежно.
«Каково идеальное определение успеха?», - задала она вопрос своим фанатам.
Напомним, что Свитолина в лосинах эффектно повиляла бедрами на кухне, видео: "Можно смотреть вечно".
Как сообщала Рoliteka, знаменитая теннисистка показала себя топлес, мужчины ахнули: «Ты такая красивая».
Также Рoliteka писала, что Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук и другие спортсменки сразили красотой в обычной жизни: какие хорошенькие.