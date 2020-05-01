Відома українська спортсменка Ольга Харлан, яка стала прототипом для нової Барбі, показала домашнє тренування

На кадрах Ольга позує в кросівках, шортах і білому топі. Харлан стояла на килимку і показувала різні вправи, зібравши волосся в хвіст для зручності. Відео було прискорено в деяких моментах і було навіть кумедно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик майже 6 тисяч разів і написали кілька захоплених коментарів:

"Отже, ми повинні включити танцювальні рухи в тренування теж?", "Стіна під час зйомок не дуже постраждала?", "Відмінна робота Ольга, звук був ідеальним", "Попа дуже гарна..))"

Раніше ми повідомляли, що відома українська спортсменка стала прототипом для нової серії ляльок Барбі, яку присвятили міжнародному жіночому дню.

Так, фехтувальниця Ольга Харлан, яка є олімпійською призеркою, шестиразовій чемпіонкою світу і восьмикратною чемпіонкою Європи, отримала власну зменшену копію. Серія має назву Role Models – її почали випускати два роки тому.

Повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії для номера XXL Ukraine.

Оголена Еліна Світоліна постала в яскравих образах. До речі, ця відверта фотосесія стала першою для дівчини.

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