Известная украинская спортсменка Ольга Харлан, которая стала прототипом для новой Барби, показала домашнюю тренировку

На кадрах Ольга позирует в кроссовках, шортах и белом топе. Харлан стояла на коврике и показывала разные упражнения, собрав волосы в хвост для удобства. Видео было ускоренно в некоторых моментах и было даже забавно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 6 тысяч раз и написали несколько восторженных комментариев:

"Итак, мы должны включить танцевальные движения в тренировку тоже?", "Стена во время съемок не очень пострадала?", "Отличная работа Ольга, звук был идеальным", " Попа дуже гарна..))".



Ранее мы сообщали, что известная украинская спортсменка стала прототипом для новой серии кукол Барби, которую посвятили международному женском дню.

Так, фехтовальщица Ольга Харлан, которая является олимпийской призеркой, шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы, получила собственную уменьшенную копию. Серия носит название Role Models – ее начали выпускать два года назад.

Сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для номера XXL Ukraine.

Обнаженная Элина Свитолина предстала в ярких образах. К слову, эта откровенная фотосессия стала первой для девушки.

Напомним, чемпионка мира без стыда показала роскошное тело

А еще Politeka писала, что Свитолина блеснула своими сокровищами в прозрачном платье

Также Politeka сообщала, что жаркие украинские спортсменки сбросили одежду и восхитили болельщиков



