Известная испанская фитнес-модель Мария Паулетт показала в какой идеальной форме она находится

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки. 40-летняя фитоняшка показала, что возраст не помеха красоте и сексуальности. В 2015 году она стала абсолютной чемпионкой мира Olympia Amateur Spain. Стоит отметить, что талия у Марии 54 см. Красотка позирует на фото в разных образах, выставляя на показ свои шикарные ягодицы и бедра. Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды. У фитнес модели почти 250 тысяч подписчиков и ее фото собирают огромное количество лайков.

Ранее мы писали о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина покоряет сердца мужчин своими фото, которые частенько появляются в Instagram девушке.

Как пишет Politeka.net, за годы своей карьеры Элина Свитолина успела добиться впечатляющих высот: она завоевала звание первой ракетки страны и третьей лучшей теннисистки мира, на ее счету множество побед в WTA и два полуфинала турниров серии Большого шлема.

Кроме этого, на ее необычную внешность обращают внимание именитые фотографы, которые приглашали теннисистку на всевозможные фотосессии.

В этот раз спортсменка поделилась на своей странице в Instagram личными снимками с киевской набережной.

На фото Свитолина в необычной сексуальной позе кокетничает перед фотографом. На теннисистке длинное серое платье и высоким вырезом на ноге, бежевое стильное пальто и черные дерзкие ботинки на небольшем каблуке.

В ответ Элина дождалась привычных комплиментов в свой адрес от своих почитателей.

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