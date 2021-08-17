Украинский ведущий Артур Логай, звезда "Х-Фактор 10", появился в нетрезвом виде
Как пишет Politeka.net, Артур является популярным украинским актером и ведущим "Х-Фактор 10". Логая недавно пригласили на новый сезон "Танців з зірками" и он принял вызов. Артист также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
Артур предложил фанатам в Инстаграм, предлагать, какие фото и видео они хотят увидеть.
"Покажи фото, где ты пьяный", - предложил один из фолловеров.
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"Крайне редко бываю пьяным, но на фото именно тот случай", - подписал снимок Логай.
На фото Артур позировал в белой рубашке и пиджаке, сидя за столом в каком-то заведении. Молодой человек улыбался, взявшись руками за голову.
На втором фото Логай показал, где он совсем маленький. На снимке также была мама и бабушка. Взрослые улыбались, а Артур стоял с удивленным лицом.
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