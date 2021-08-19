Продюсеры самого загадочного шоу страны "Маскарад" рассекретили пятого героя

Как пишет Politeka.net, на странице "Маскарада-2" создатели проекта стали постепенно рассекречивать персонажей нового сезона шоу. Так, мы уже знаем, что украинские знаменитости прячутся под костюмами Попугая из Рио, Арлекино, Нептуна и Гуся Хозяйки.

В описаниях к постам организаторы "Маскарада" всегда дают определенные подсказки, кто же может прятаться под тем или иным костюмом. Так, пятой героиней шоу стала одна из самых известных персонажей мифов – Медуза Горгона. По легенде, это была дочь бога моря, которую превратили в чудовище со змеями на голове вместо волос.

"История фантастической героини не менее интересна, чем ее костюм. Легенда проекта гласит, что родственники Горгоны прожили интересную жизнь. Сама же Медуза - стала символом свободы и справедливости на родине, и ее услышал весь мир", - так описывают создатели шоу, того, кто скрывается под этим костюмом.

В комментариях к публикации фанаты шоу высказали свои догадки.

"Я думаю, что это Джамала", "Maruv", "Лида ли, ее фирменная поза", "Джамала", "Тина?", "Вся семья"- ключевое! "Услышал мир" - ключевое. Об истории семьи мир услышал от Джамалы на Евровидении. Думаю, это она! ❤️ ", "Певица Алеша?", - пишут в сети.

Как видим, образ Горгоны-невероятный. По словам организаторов, на его создание ушло более 5 килограммов бисера.

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