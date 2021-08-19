Продюсеры самого загадочного шоу страны "Маскарад" рассекретили пятого героя
Как пишет Politeka.net, на странице "Маскарада-2" создатели проекта стали постепенно рассекречивать персонажей нового сезона шоу. Так, мы уже знаем, что украинские знаменитости прячутся под костюмами Попугая из Рио, Арлекино, Нептуна и Гуся Хозяйки.
В описаниях к постам организаторы "Маскарада" всегда дают определенные подсказки, кто же может прятаться под тем или иным костюмом. Так, пятой героиней шоу стала одна из самых известных персонажей мифов – Медуза Горгона. По легенде, это была дочь бога моря, которую превратили в чудовище со змеями на голове вместо волос.
"История фантастической героини не менее интересна, чем ее костюм. Легенда проекта гласит, что родственники Горгоны прожили интересную жизнь. Сама же Медуза - стала символом свободы и справедливости на родине, и ее услышал весь мир", - так описывают создатели шоу, того, кто скрывается под этим костюмом.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии..."
Непогода натворила бед в Украине, ураган срывал рекламные щиты и валил деревья: кадры
Приемная дочь Потапа засняла последствия стихии в центре Киева: дорога превратилась в бурную реку
Хименес-Браво показал тайную возлюбленную, в сети раскрыли имя красотки: "Желаю вам счастья"
В комментариях к публикации фанаты шоу высказали свои догадки.
"Я думаю, что это Джамала", "Maruv", "Лида ли, ее фирменная поза", "Джамала", "Тина?", "Вся семья"- ключевое! "Услышал мир" - ключевое. Об истории семьи мир услышал от Джамалы на Евровидении. Думаю, это она! ❤️ ", "Певица Алеша?", - пишут в сети.
Как видим, образ Горгоны-невероятный. По словам организаторов, на его создание ушло более 5 килограммов бисера.
Ранее Politeka писала, что новый участник "Танцев со звездами" появился в нетрезвом виде: "Именно тот случай"
Напомним, что Джамала, став участницей "Танцы со звездами", показалась в экстравагантном наряде перед публикой: "Вы невероятная"
A еще Politeka сообщала, что у участников шоу " Танцы со звездами "появилась серьезная конкурентка:" пошли известные звезды...".