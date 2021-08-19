"Go_A" вирішили себе спробувати на українському телебаченні

Як пише Politeka.net, український колектив "Go_A" завоював серця українців, вигравши національний відбір на Євробачення. Група виступила на міжнародному конкурсі, зайнявши 5 місце в підсумку, а 2-е серед глядачів. І колектив не збирається зупинятися, вирішивши взяти участь на українському талант-шоу.

На сторінці" Співають всі", презентували" Go_A", як спеціального гостя ефіру. На фото до публікації можна побачити солістку групи Катю Павленко та інших музикантів незвичайної української групи.

"Ви так сильно чекали і це сталося! До суддів мегашоу " Співають всі!"приєднається спеціальний гість ефіру-група "Go_A".

"Перш за все скажу, що не варто намагатися сподобатися всім. Головне-показати себе справжнього і цим запам'ятатися людям", - поділилася солістка групи Катерина Павленко.

Ставте лайки в коментарях для улюбленої групи!",- написано в публікації.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Фани тут", "наші найкращі", "Наша гордість", " а, найкращі. Шкода, що тільки на один ефір", "ура, боже, кожен день заходила б подивитися, з'явилися вони чи ні. Вони шикарні, як завжди".

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