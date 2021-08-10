Юмористы "Квартал 95", в особенности Евгений Кошевой и Юрий Ткач, заставили украинцев рыдать от смеха

На днях прогремел концерт "Вечернего Квартала". На официальной страничке юмористического шоу в Инстаграм опубликованы отзывы от благодарных зрителей, передает Politeka.net.

В этот раз комики решили "поиздеваться" над триумфаторами "Евровидения" - группой Go_A. Под прицел попала их песня SHUM.

"Ой, спасибі, ой, спасибі, зеленесенький...", - пели ребята на сцене, изменив слова, и забавно танцевали.

Пользователи не сдержали эмоций, "сдобрив" отзывы смайликами:

"Вы невероятно крутые, спасибо за хорошее настроение❤️❤️❤️"

"Спасибо "Квартал 95" за крутые эмоции, челюсть до сих пор болит от смеха 😂. Евгений Кошевой и Юрий Ткач, то отдельный вид "искусства"😂 💪"

Отметим, Go_A заняли пятое место на "Евровидении 2021", удивив своим успехом не только соотечественников, но даже соперников. После конкурса SHUM попала в популярный мировой еженедельный чарт Billboard. А это впервые, когда в него попадает украиноязычная песня.

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