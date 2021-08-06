"Квартал 95" выступил в Ужгороде, где их вместе со зрителями накрыла стихия

Звезды "Квартал 95" сейчас занимаются активной концертной деятельностью, бывая в разных городах Украины, пишет Politeka.net. В этот раз артисты побывали в Ужгороде.

Один из актеров студии, Юрий Ткач, в своем сторис Инстаграм рассказал, где планируется выступление, засветив серое небо.

"Сегодня собрались в Ужгороде отбабахать концерт вместе с "Кварталом" в красивом зале, на открытом пространстве. Очень надеемся, что сегодня не будет дождя", - поделился Ткач.

Однако надежды артистов не оправдались, ведь погода Ужгород устроила настоящие испытания. Спустя несколько часов Ткач показал видео, снятое во время концерта.

На кадрах Юрий показал, что в городе начался ливень, но зрители не покинули свои места, а решили скрыться под зонтиками, и надели дождевики.

"Сейчас, если видите, валит дождь, люди сидят с зонтами", - произнес Ткач, отметив в сторис Евгения Кошевого.

Коллега артиста, Елена Кравец, также опубликовала видео с концерта. На кадрах звезды "Квартала" выстроились на сцене, исполняя песню, а в это время люди прятались под зонтами, сидя на местах.

На некоторых кадрах было видно, что ливень был сильный, но людей, это, видимо не испугало.

Отметим, что ранее непогода сорвала концерт певицы Ирины Федишин, которая должна была выступить на Ивано-Франковщине.

"Из-за очень сильного ливня сорвало крышу сцены, повалило деревья. Все оборудование намокло", - рассказывала на днях артистка.

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