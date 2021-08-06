Известный украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" и "Лига Смеха" Юрий Ткач показал свою маленькую дочку со взрослым макияжем

Артист и его жена Виктория воспитывают шестилетнюю дочь Лизу. Девочка периодически участвует в показах одежды в качестве модели. Впервые себя в такой роли она попробовала в четырехлетнем возрасте, приняв участие в неделе детской моды Junior Fashion Week. Поэтому не удивительно. Что девочку можно увидеть со взрослым макияжем и оригинальными прическами, как в новых сторис Юрия Ткача в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«А ну, Лиза, покажи, какой тебе сделали красивый мейкап», - обратился артист к дочке, которая разглядывала себя в зеркале.

Лиза повернулась, продемонстрировав оригинальный макияж с блестящими тенями и светлыми стрелками.

«Вау! Теперь ты ходи, не снимай. Батя сейчас на гастроли поедет. Через четыре дня приедет, чтобы так и было. Хорошо?» - говорит Юрий своей дочке.

Девочка кивнула и улыбнулась.

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