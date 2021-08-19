"Go_A" решили себя попробовать на украинском телевидении

Как пишет Politeka.net, украинский коллектив "Go_A" завоевал сердца украинцев, выиграв национальный отбор на Евровидение. Группа выступила на международном конкурсе, заняв 5 место в итоге, а 2-е среди зрителей. И коллектив не собирается останавливаться, решив принять участие на украинском талант-шоу.

На страничке "Співають всі", презентовали "Go_A", как специального гостя эфира. На фото к публикации можно увидеть солистку группы Катю Павленко и остальных музыкантов необычной украинской группы.

"Вы так сильно ждали и это свершилось! К судьям мегашоу «Поют все!» присоединится специальный гость эфира - группа «Go_A».

«Прежде всего скажу, что не стоит пытаться понравиться всем. Главное - показать себя настоящего и этим запомниться людям », - поделилась солистка группы Екатерина Павленко.

Ставьте лайки в комментариях для любимой группы!", - написано в публикации.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Фаны тут", "Наши самые лучшие", "Наша гордость", "А, самые лучшие. Жаль, что только на один эфир", "Ура, боже, каждый день заходила бы посмотреть, появились они или нет. Они шикарны, как всегда".

Напомним, солистка "Go_A" Павленко заворожила уникальной красотой на новом фото

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