Участница нового сезона "Танці з зірками" и популярная певица Джамала показала, как готовится к прямым эфирам

Как передает Politeka.net, Джамала является известной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Джамала поделилась новыми видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, певица стала первой участницей нового сезона "Танці з зірками", который начнется уже 5 сентября. Она начала челлендж и бросила вызов солисту группы "ТНМК" Фаготу. Сейчас идет активная подготовка к прямым эфирам. Джамала, показала, как проходят её интесивные тренировки и кто ей помогает в этом.

Также Джамала заинтриговала видео, где показывает, как танцует со своим партнером, но его лицо скрывает.

"Угадайте моего талантливого партнера", пишет Джамала.

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