Спортсменка Ольга Харлан, комик Иван Люленов и танцор Алексей Суровцев показали, как готовятся к проекту "Танці з зірками"
Как передает Politeka.net, шоу "Танці з зірками" уже не первый год пользуется популярностью. Как известно, в сентябре состоится премьера 5 сезона украинского шоу "Танці з зірками". Участники в социальных сетях показывают, как проходит их подготовка к шоу.
Так, недавно стали известны все участники нового сезона шоу. Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан приняла вызов и объявила о своём участии в проекте. Девушка показала, как она тренируется на каблуках и подписала видео: "Кстати, это больно".
Также, о своём участии заявил актер и трехкратных чемпион по стриптизу Алексей Суровцев. Он показал, как готовится к шоу с помощью своего коллеги по сериалу "След" Богдана Рубана.
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В проекте также согласился принимать участие комик и участник "Лиги Смеха" Иван Люленов. Он показал, как уже тренируется с партнершей, но её имя не раскрывает.
Известная украинская артистка Евгения Власова также показала, что сейчас у неё проходит подготовка к шоу.
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