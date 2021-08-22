Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который был фаворитом Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение заинтриговал кадрами с партнершей по "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, на днях эпатажный исполнитель подтвердил, что стал участником нового сезона проекта "Танцы со звездами".

Вызов ему бросила певица Лида Ли.

И вот теперь Бочаров показал у себя в Инстаграм первые кадры, сделанные со своей новой партнершей.

Фото девушки он зарисовал черным кружком. Только известно, что это блондинка.

«Жду не дождусь, когда смогу познакомить вас со своей невероятной партнёршей 🔥

Есть варианты, кто это может быть?», - спросил он у фанатов.



«Ну и прекрасная новость!

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Ссылка на канал в описании профиля!

Поверьте! Это будет нууу оооочень эмоционально! 🔥

Уже готовим для вас много материалов ❤️‍🔥», - добавил певец.

Пользователи сети теряются в догадках и высказывают свои предположения.

"А може це Яна Цибульська?",

"Мэл, дай подсказку хотя бы - она уже участвовала в других сезонах танцев? 😉😍",

"Этот сезон точно будем смотреть ❤️❤️❤️❤️Мэл желаем удачи ,мы знаем ,что ты лучший 🔥🔥🔥Одесса с тобой ❤️",

"Вообще ноль вариантов😂",

"Верю в вашу победу",

"Очень интересно", - пишут в сети.

Напомним, что Melovin со своей свитой впечатлил поведением перед выходом на сцену: "Все должны расступаться...".

Как сообщала Politeka, Melovin стал новым участником "Танців з зірками": как артист принял вызов.

Также Politeka писала, что Melovin показал фанаткам, как расслабляется в душе: "Получила травму".