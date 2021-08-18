Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который был фаворитом Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидение, взбудоражил поклонниц видом в душе

Как пишет Politeka.net, не так давно артист совершил каминг-аут, признавшись, что любит не только девушек, но и парней. Его признание вызвало неоднозначную реакцию в сети, а также среди его поклонников. Теперь фанаты ждут от певца новых провокационных заявлений.

На свежем фото, которое артист опубликовал в Инстаграм, он позировал в душевой комнате. Артист расслаблено присел, держа в губах сигарету. Его фото произвело настоящий фурор среди поклонниц.

«Получила психологическую травму», «Шуму наделал и сидит», «Ночной контент? Ну, привет бессонница», «Не сиди, вставай», «Наповал, как всегда», «Какой серьезный дядька», «Балдежный, шикарный мужчина. Просто в который раз удивляюсь как в тебе уместилось все: талант и харизма, красота, ум», - пишут пользователи сети.

Отметим, что спустя несколько часов после опубликованного снимка MELOVIN получил приглашение на «Танці з зірками». Вызов ему бросила певица Лида Ли.

Напомним, что MELOVIN готовится к новому выступлению после громкого скандала: "Не могу поверить...".

Как сообщала Politeka, Melovin впечатлил поведением перед выходом на сцену: "Все должны расступаться...".

Также Politeka писала, что MELOVIN ошеломил новой выходкой на сцене, бросив стойку микрофона: "Мужчина...".