Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, показав, як готується до нового виступу

Артист не так давно розповів всьому світу, що відчуває любов до двох полів - жіночого і чоловічого, пише Politeka.net. В результаті Бочаров отримав різну відповідь в Мережі - його засуджували або підтримували.

Зараз артист продовжує розвивати кар'єру, а також їздить з виступами по Україні, попри на вигуки хейтерів.

У своєму новому пості Instagram співак показав, як готується до чергового виступу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах MELOVIN стояв на сцені, коли йому грали музиканти.

"Львів вже сьогодні!",- написав співак.

За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ми вже тут.. під ареною 🙏❤️ слухали 🌟 🙌 Вітрила...", "Наскільки сильно я закохалася в "Hooligan"❤️", " Боже сонечко, як же все круто виглядає! Неймовірний мій, ти просто зараз повертаєш мене до життя, знову окрилюючи...", "Ікона🇺🇦🩸🏳️🌈❤️", "Я дуже скучила! 🖤 І не можу повірити, що вже через пару годин побачу тебе та ще й на сцені та й ще й у Львові!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, поцілунок MELOVINa з чоловіком переполошив Філіпа Кіркорова

Як повідомляла Politeka, фаворит Данилко MELOVIN зізнався, як батьки поставилися до його гучного камінг-ауту

Також Politeka писала, що фаворит Данилко MELOVIN новим відео звів фанаток з розуму