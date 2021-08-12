Известный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе конкурса «Евровидение», рассказал, как его родители отреагировали на публичный каминг-аут, который он устроил прямо со сцены

В прошлом месяце Константин Бочаров (настоящее имя артиста) удивил многих украинцев, поцеловав мужчину во время своего выступления на музыкальном фестивале. Позже певец заявил, что таким образом решил признаться в своей бисексуальности. Поступок знаменитости вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе, однако поклонники поддержали своего кумира.

Спустя месяц в интервью журналистке Алине Доротюк MELOVIN рассказал, как отреагировали на его каминг-аут самые близкие люди: родители.

По словам певца, его отец и мать восприняли случившееся спокойно.

«Отреагировали совершенно нормально. Они больше переживали за меня, какая будет реакция, как отреагируют близкие друзья. Я сказал, если спросят, что там ваш сын сделал, скажите, чтобы спросили меня», - заявил певец.

Он добавил, что в целом после каминг-аута чувствует себя счастливее, ведь ему больше не нужно бояться, что правда о его ориентации всплывет в сети случайно. Кроме того, артист теперь точно знает, что родные люди его поддерживают.

Напомним, фаворит Данилко Melovin не устоял перед очаровательной брюнеткой, кадры поцелуя.

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