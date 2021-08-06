Украинский исполнитель MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора к Евровидению, восхитил видом в провокационном образе

Как пишет Politeka.net украинский певец MELOVIN, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" часто радует поклонников интересным контентом в своем Instagram. Так, на этот раз 24 летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) порадовал дерзким снимком.

«Когда в душе альфач», - написал он.

MELOVIN с ярким макияжем позировал перед зеркалом в трико. В таком виде его даже сравнили с легендарным Фредди Меркьюри.

Также пользователи Сети посхитили похудевшей и накаченной фигурой певца.

«Ой, а какие мышцы в руках», «Ну, а ну, у кого теперь язык повернется сказать, что с Мэлом что-то не так? Шикарно выглядишь», «у меня первая ассоциация: мужчина, вы сбежали с Олимпийских игр?», «Шикарный. Шикарный, бесспорно шикарный», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно взбудоражил общественность тем, что во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend поцеловал девушку и парня.

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