Украинский исполнитель Melovin, который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, рассказал фанатам о ситуации, свидетелем которой стал

Как пишет Politeka.net, 24-летний украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" Костя Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Напомним, что недавно Melovin на сцене Atlas Weekend сделал каминг-аут.

На этот раз в своем Instagram Костя Бочаров рассказал поклонникам, что стал свидетелем ужасной ситуации на улице. Дело в том, что он услышал, как отец девочки, которая сильно плакала, пригрозил дочери, что ударит ее на глазах у всех, если та не успокоится. По мнению Melovin, такое поведение родителей – недопустимо, ведь негативно влияет на психику ребенка.

"Иногда, наблюдая за тем, как общаются родители со своими детьми, я понимаю, что у психотерапевтов с каждым годом работы будет ставить больше и больше. Ситуация следующая: из магазина выходит маленькая девочка, лет семи, с отцом, который говорит фразу: "Если ты будешь так себя вести, я тебя ударю при всех и ты умоешься "ушкой", - рассказал певец.

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