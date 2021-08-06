Український виконавець MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору до Євробачення, захопив виглядом у провокаційному образі

Як пише Politeka.net український співак MELOVIN, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор" часто радує шанувальників цікавим контентом у своєму Instagram. Так, на цей раз 24 річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) порадував зухвалим знімком.

"Коли в душі альфач», - написав він.

MELOVIN з яскравим макіяжем позував перед дзеркалом в трико. У такому вигляді його навіть порівняли з легендарним Фредді Мерк'юрі.

Також користувачі Мережі посхитили схудлою і накачаною фігурою співака.

"Ой, а які м'язи в руках", "Ну, а ну, у кого тепер язик повернеться сказати, що з Мелом щось не так? Шикарно виглядаєш", "у мене перша асоціація: чоловік, ви втекли з Олімпійських ігор?», «Шикарний. Шикарний, безперечно шикарний", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно розбурхав громадськість тим, що під час виступу на сцені фестивалю Atlas Weekend поцілував дівчину і хлопця.

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