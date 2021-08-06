Український виконавець MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору до Євробачення, захопив виглядом у провокаційному образі
Як пише Politeka.net український співак MELOVIN, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор" часто радує шанувальників цікавим контентом у своєму Instagram. Так, на цей раз 24 річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) порадував зухвалим знімком.
"Коли в душі альфач», - написав він.
MELOVIN з яскравим макіяжем позував перед дзеркалом в трико. У такому вигляді його навіть порівняли з легендарним Фредді Мерк'юрі.
Також користувачі Мережі посхитили схудлою і накачаною фігурою співака.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Українська чемпіонка Бех-Романчук звернулася до українців після фіаско на Олімпіаді: "Розчарування, біль і..."
Павлік з дружиною і новонародженим живуть в чужій квартирі і не можуть взяти няню: "Що, не заробив?"
Грозові дощі та аномальна спека розірвуть Україну на частини: які регіони постраждають першими
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
"Ой, а які м'язи в руках", "Ну, а ну, у кого тепер язик повернеться сказати, що з Мелом щось не так? Шикарно виглядаєш", "у мене перша асоціація: чоловік, ви втекли з Олімпійських ігор?», «Шикарний. Шикарний, безперечно шикарний", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, нещодавно розбурхав громадськість тим, що під час виступу на сцені фестивалю Atlas Weekend поцілував дівчину і хлопця.
Нагадаємо, фаворит Данилко MELOVIN новим відео звів фанаток з розуму: "трохи свідомість не втратила…"
Як повідомляла Politeka, фаворит Данилко MELOVIN чесно розповів про проблеми після камінг-ауту: "коли двоє охоронців..."
Також Politeka писала, що MELOVIN після поцілунку з чоловіком стривожив зізнанням про свій стан.