Український виконавець MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору до Євробачення, поділився з шанувальниками новим відео

Як пише Politeka.net, український співак MELOVIN, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор" часто радує шанувальників цікавим контентом у своєму Instagram. Так, цього разу 24 річний Костя Бочаров (справжнє ім’я артиста) опублікував нове відео з концерту.

"Dark prince" підписав публікацію співак. На відео MELOVIN одягнений у чорне вбрання та чорні окуляри. На обличчі в артиста чорний грим.

Шанувальниці MELOVIN оцінили нову публікацію кумира та написали багато коментарів.

"З такими очима як у тебе можна запросто управляти світом) Доброго ранку, мій король🖤", "Момент, такий... емоційний, я б сказала навіть інтимний, відкрити нам свої очі. Ух! Прекрасний 🖤", " Цей концерт надовго в сердечку❤️", "Володар натовпу🖤 Ти коли так дивишся, я на тебе хату переписати готова😂", "Коли я побачила цей погляд вживу - мало свідомість не втратила "Когда я увидела этот взляд вживую - чуть сознания не потеряла❤️" - пишуть шанувальниці.

Раніше Politeka писала, що MELOVIN після поцілунку з чоловіком стривожив зізнанням про свій стан: "Це старість?".

Нагадаємо, що фаворит Данилко MELOVIN розохотив українок кадрами з репетиції: "Ох, буде гаряче".

А ще Politeka повідомляла, що фаворит Данилко MELOVIN влаштував спеку в басейні без зайвого одягу: "Знову дражнишся?".