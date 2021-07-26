Відомий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого підтримав Андрій Данилко на нацвідборі Євробачення, розповів про життя після Atlas Weeken

Як пише Politeka.net, MELOVIN є популярним українським виконавцем. Костянтин намагався потрапити на Євробачення, але програв у фінальній частині. Нещодавно молодий чоловік виступив на Atlas Weekend, де зробив камінг-аут, поцілувавшись з іншим чоловіком.

На новому відео "Зоряного шляху"" Костянтин зізнався, що після цього у нього з'явилися проблеми.

"MELOVINу почали погрожувати після його публічного камінг-ауту.

Співак зізнався, що зробив це не заради хайпа. Швидше для того, щоб люди не боялися розповідати своїм рідним і близьким про свою сексуальну орієнтацію. Однак його вчинок спричинив за собою хвилю хейта і навіть відмов працювати з артистом.

"Меня обидело только одно, когда масс-медиа начали писать что это хайп. Вот это меня обидело. Ребят, какой хайп? На чем хайпить, простите? На своей ориентации? Нет. Мне было очень важно, а таких людей было много в директе, чтобы они могли сознательно сделать этот шаг. Своим родителям рассказать, друзьям - не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, их мало, но которые боятся этого. Боятся сказать и поговорить с родителями. Бояться сказать друзьям. Боятся всего. Например, у меня была такая ситуация, недавно на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной, потому что я признался миру, что я бисексуал. Очень много было не хейта, а угроз в директе: "Я тебя порежу". Но меня такое не пугает совсем", - сказал MELOVIN в відео.

Діліться думкою коментарях", - написали під роликом.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Задзвонив"," сміливо, пишаюся, кращий"," так, з чоловіками в країні нині напружена", " сподіваюся камінг-аут Melovin послужить стимулом для людей не боятися бути собою, не боятися бути незрозумілим і засудженим суспільством. Це було сміливо, яскраво і дуже важливо. Пишаюся ним!".

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