Известный украинский певец MELOVIN показался в компании кокетливой брюнетки

Как сообщает Politeka.net, украинский певец и фаворит Андрея Данилко на Евровидения 2018 MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, активно ведет социальные сети, делясь с фанатами самым интересным.

В этот раз он опубликовал интересное видео в Instagram, и оно вызвало ажиотаж в сети.

MELOVIN показал на кадрах красивую брюнетку, сидящую перед зеркалом. Все вокруг нее окутано дымом. Через мгновение из него выходит сам певец, он медленно приближается к девушке, которая приветствует его с теплой улыбкой. Костянтин Бочаров встречает ее взгляд в отражении, а после наклоняется мягко целуя красавицу в щеку.

Таинственной девушкой, которая составила компанию певцу оказалась Pr manager - Леся Поврозник.

Пользователи сети пришли в восторг от видео и оставили под ним хвалебные комментарии: "Шикарный", "Какой взгляд", "Ну вау", "Ого, что за мужчина? ", "Это очень стильово выглядит", "Горячо", "Просто нет слов".

Напомним, что фаворит Данилко MELOVIN новым видео свел фанаток с ума.

Как Politeka сообщала что фаворит Данилко MELOVIN честно рассказал о проблемах после каминг-аута.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN раззадорил украинок кадрами с репетиции.