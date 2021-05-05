Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, радикально изменил прическу и цвет волос, впечатлив поклонников

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) решил показать фанатам новые изменения в своей внешности. Судя по всему, артист решил поэкспериментировать со стилем, радикально сменив прическу.

Так, на новых кадрах MELOVIN продемонстрировал новую стрижку с укороченными волосами и выбритыми висками. Однако, на этом его эксперименты не закончились: оставшиеся волосы артист выкрасил в ярко-красный цвет, который сразу же привлекает к себе внимание.

На коротком видео Константин демонстрирует новую прическу со всех сторон, поправляя волосы.

«Кому было интересно», - подписал кадры певец.

Его поклонники тут же принялись обсуждать, идет ли ему такой цвет.

«2017 ЗДРАСТЕ», «Ай, ну красавчик», «Ах, мальчик-красавчик, сколько девушек вздыхает Сколько слёз проливают они глядя на тебя», «Огонь самый настоящий», «Боги, это красный! Как же я скучала по этому цвету», «Ой, а мне очень нравится», «Стоп это кто?», «Красный или малиновый..? Вот в чём вопрос», «Ну, блин, бомбезно же!!! Как живой огонёк, бодрый, красивый и дерзкий», - пишут люди.

Напомним, любимец Данилко MELOVIN получил серьезную травму, появились тревожные кадры из палаты: "Как же ты умудрился?".

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко Melovin озадачил усталым видом и рассказал о том, как изменилась жизнь украинцев: "Что с глазами?".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN в лучах света решился на неожиданный поступок: "Хочу подарить два пожизненных...".