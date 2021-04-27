Популярный украинский певец Melovin, который запомнился многим как фаворит Андрея Данилко в Нацотборе на Евровидение, наглядно показал, как изменилась жизнь украинцев за последний год

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился новым постом в своем Инстаграм.

В нем он обратил внимание на то, что с начала пандемии жизнь большинства людей кардинально изменилась. В качестве примера певец привел защитные маски, которые сейчас являются незаменимым аксессуаром для выхода на улицу.

«Никогда и подумать не мог, что маски станут настолько повседневным и простым атрибутом нашей реальности. Прям как обуться... Устали от них?», - поинтересовался Melovin у своих подписчиков.

В качестве иллюстрации для своего поста он поделился собственным селфи, сделанным в зеркале лифта. На фото певец одет в черный костюм и красную шапку. Его лицо закрывает черная маска. Артист выглядит действительно уставшим.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост, отвечая на вопрос Константина.

«устал от дня сурка в закрытой клетке», «Не могу без маски теперь, она уже приросла ко мне», «Даже есть какое-то такое чувство, в начале карантина я комплексовала носить маску, а сейчас комплексую без маски», «Мэл на этой фотографии похож на старшеклассника, всем бы в школу такого старшеклассника», «Какой красивый мужчина!», «Что с глазами? Устал?», - пишут люди.

Напомним, фаворит Данилко Melovin покорил улыбкой в компании дорогой ему женщины: "Любимая...".

Как сообщала Politeka, любимчик Данилко Melovin неожиданно засветился вместе со Златой Огневич в странных одеждах: "Ты шик!".

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