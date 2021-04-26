Известный украинский певец Melovin, которого многие украинцы запомнили, как фаворита Андрея Данилко в Нацотборе на Евровидение, показал, как проводит время в компании дорогого для себя человека

Как сообщает Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился новым постом в своем Инстаграм. На новых снимках артист позирует в компании улыбчивой женщины.

Она оказалась Галиной Голубевой – известным украинским преподавателем по вокалу. Голубева тренировала многих украинских певцов и участвовала в известных телепроектах, среди которых «Україна має талант», «Ты – звезда» и «Х-Фактор». На последнем шоу они и познакомились с Melovin, который стал победителем 6-го сезона проекта.

Судя по всему, даже после шоу Бочаров продолжил общаться со своей учительницей. На новых фото запечатлены их уютные домашние посиделки. Артист и преподавательница сидят в простой обстановке и пьют чай каркаде. При этом, Melovin, известный своим мрачным образом, одет в простую повседневную одежду, а на его лице красуется искренняя улыбка.

«Любимая Галюсик. Давайте так почаще а не раз в год», - обратился певец к учительнице.

Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.

«Семья Х-Фактора», «Это очень ценно, что есть такие люди в твоей жизни! Человек, с которым всегда хорошо, весело и уютно», «Сладкая парочка», «Какие милые и без лишнего пафоса», «"Джинсы-провокация"...холодновато будет Брови у тебя шикарные, конечно», - пишут люди.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN без грима и линз показал настоящего себя: "Одна я смотрю на губы?".

Как сообщала Politeka, любимчик Данилко Melovin неожиданно засветился вместе со Златой Огневич в странных одеждах: "Ты шик!".

Также Politeka писала, что дерзкий любимец Данилко MELOVIN зажег в компании известной телеведущей прямо в кровати: "Человек-праздник".