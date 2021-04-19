Молодой и амбициозный певец, любимец миллионов девушек Melovin показал, как выглядит без сценического образа

Артист, которого называют фаворитом Андрея Данилко обычно выступает с ярким макияжем и линзой, которая меняет цвет радужной оболочки глаза. Но на новом фото Melovin предстал без всего этого и восхитил своих поклонниц, передает Politeka.net.

Melovin позировал с мокрыми волосами в лучах утреннего солнца.

«Доброе утро, мир», - подписал он снимок, который суда по комментариям, очень понравился фолловерам.

«Ты само произведение искусства», «Чертовски красив😍», «Я одна не могу прекратить рассматривать эти губы?», «Доброе утро», "Одна я смотрю на губы?", «Меловин как всегда, просыпается раньше солнышка», «А кто это у нас тут, такой сонненький и безумно красивый с утра❤?», «Краш однако», «Безумно красивый🔥», «Ух какой», - комментируют новое фото на странице певца в Инстаграм.

Отметим, недавно Melovin, который 11 апреля отпраздновал свое 24-летие, рассказал, почему отказался от линзы, которая была изюминкой его образа.

«Я понимаю, что… как раз к 24 годам я понял, что не линза делает Melovin, а Melovinделает линзу и весь свой образ. Мне она не нужна и все», - сказала певец.

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