Молодой и амбициозный певец, любимец миллионов девушек Melovin показал, как отпраздновал свой 24-й День рождение в компании Златы Огневич
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певец разместил несколько фотографий, где позирует с певицей Златой Огневич. Сам Melovin в черном костюме, с причудливым гримом и странной прической, а Злата в джинсовом костюме с вшитой на швах бахромой и кожаных полусапожках. Образ певицы дополнила шляпа также джинсового цвета с модными ровными полями.
Известно, что Melovin с шиком отметил свой день рождения в стиле фрик-тусовки. Фото, о котором идет речь, певец подписал: "Любимая Злата Огневич! Ты шик! Обожаю! Спасибо, что была вместе с нами!) 🔥".
Злата Огневич откликнулась и также оставила комментарий: "Теперь это мои любимые фото 😎🔥🔥", - написала звезда.
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Поклонники не устояли перед очаровательным шикарным фото, и оставили свои комментарии:
"Огненные внутри!🔥", "Смотрю - не насмотрюсь 🤤", "Шикарны, талантливы, оба солнечные 🌞❤️🔥", "Вилли Вонка,ты ли это?😂", "Обожаю Злату!!!🔥❤️", "Сонечко!", "Вы вместе - ШИКАРНЫ! Мистер и миссис огненные сердца! 🔥❤️🔥❤️🔥❤️", "Твой образ конечно настоящий восторг", "Це щось нове❤️🔥", "Балдею просто от тебя, гостей, образов! Отметил, так отметил!", "Идея фриковой вечеринки и твой образ - просто шикарные. На многих корпоративах я была. Но это настолько ново и свежо, что аж дух захватывает. Альтер эго - кто из украинских артистов делает такое? ❤️", - оставили поклонники слова восхищения.
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