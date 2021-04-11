Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, удивил новым образом

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец Константин Бочаров более известный под творческим псевдонимом MELOVIN, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звездный красавчик выложил в своем микроблоге забавное видео, в котором его можно увидеть в студии программы "Сніданок" на телеканале "1+1".

На кадрах видно, что MELOVIN стоит на небольшой темной кровати, а рядом с ним двое ведущих Александр Попов и Валентина Хамайко. Перед камерой Костя появился в стильном красном костюме, под пиджаком которого нет рубашки, так что во всей красе видно татуировку на груди. Волосы артиста небрежно уложены, а на его лице модные темные очки, он стоит в вызывающей позе и, похоже, держит в руке охапку воздушных шариков.

В подписи к публикации MELOVIN написал: "Happy Birthday Mr. MELOVIN. Сніданок з @1plus1_ua. Больше эксклюзива на моем Patreon". Поклонники в восторге от нового видео с Костей, его засыпают комплиментами и поздравлениями в комментариях к публикации. "Еще раз с днём рождения! Продолжай сиять и дальше ярко, как звёзды на небе в самую темную ночь! И никогда не угасай", "С Днём рождения, артист! Желаю громких аплодисментов в твою честь, радостных моментов в твоей жизни, великолепных выступлений на сцене, хороших людей в пути", "Еще раз с днем рождения! Ты невероятный! Люблю тебя, человек-праздник!", "Спасибо, что ты есть! Спасибо твоим родителям за тебя", - пишут в комментариях.

Напомним, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN заинтриговал загадочными кадрами посреди поля: "Ангел и демон в одном облике".

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "Настолько горяч, что…".

Также Politeka писала, что взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке: "Тебя кодировать надо".