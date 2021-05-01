Украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим, как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, решил сделать подарок одному из своих поклонников
Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net
Костя Бочаров (настоящее имя певца) признался, что очень долго думал, что же такого особенного подарить самому преданному фанату и надумал
«Я хочу подарить тебе 2 пожизненных билета на все мои сольные концерты!
Город, страна ? Не важно! Каждый мой сольный концерт - ты всегда можешь окунуться в атмосферу вместе с нами!», - написал артист.
«15 мая! Среди всех подписчиков моего Patreon, мы рандомно определим победителя! 🔥», - добавил он.
Свою публикацию певец подкрепил снимком с концерта, где он позирует в лучах света.
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Поклонники уже оставляют свои комментарии.
"Ты даже не представляешь, насколько особенной стала моя жизнь благодаря тебе! Ты один сплошной подарок! Спасибо тебе за всё и за тебя такого в первую очередь! Люблю! ♥️",
"Я и без этого билета ни одного концерта не пропущу. Просто не смогу",
"Только недавно сошел огонь в Иерасулиме и ты как тот огонёк с благостной вестью❤️🔥И фото такое же😍Чудо ты!", - пишут в сети.
Напомним, эпатажный фаворит Данилка MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "настолько горячий, что...".
Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MELOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.
Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью