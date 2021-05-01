Украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим, как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, решил сделать подарок одному из своих поклонников

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Костя Бочаров (настоящее имя певца) признался, что очень долго думал, что же такого особенного подарить самому преданному фанату и надумал

«Я хочу подарить тебе 2 пожизненных билета на все мои сольные концерты!

Город, страна ? Не важно! Каждый мой сольный концерт - ты всегда можешь окунуться в атмосферу вместе с нами!», - написал артист.



«15 мая! Среди всех подписчиков моего Patreon, мы рандомно определим победителя! 🔥», - добавил он.

Свою публикацию певец подкрепил снимком с концерта, где он позирует в лучах света.

Поклонники уже оставляют свои комментарии.

"Ты даже не представляешь, насколько особенной стала моя жизнь благодаря тебе! Ты один сплошной подарок! Спасибо тебе за всё и за тебя такого в первую очередь! Люблю! ♥️",

"Я и без этого билета ни одного концерта не пропущу. Просто не смогу",

"Только недавно сошел огонь в Иерасулиме и ты как тот огонёк с благостной вестью❤️🔥И фото такое же😍Чудо ты!", - пишут в сети.

Напомним, эпатажный фаворит Данилка MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: "настолько горячий, что...".

Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MELOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.

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