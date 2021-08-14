Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, показал, как готовится к новому віступлению
Артист не так давно рассказал всему миру, что испытывает любовь к двум полам - женскому и мужскому, пишет Politeka.net. В результате Бочаров получил разную реакция в Сети - его осуждали или поддерживали.
Сейчас артист продолжает развивать карьеру, а также ездит с выступлениями по Украине, невзирая на возгласы хейтеров.
В своем новом посте Инстаграм певец показал, как готовится к очередному выступлению. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах MELOVIN стоял на сцене, когда ему играли музыканты.
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"Львов уже сегодня!", - написал певец.
За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Мы уже тут.. под Ареной 🙏❤️ Слушали 🌟🙌 Вітрила...", "Насколько сильно я влюбилась в "Hooligan" ❤️", "Боже солнышко, как же все круто смотрится! Невероятный мой, ты просто сейчас возвращаешь меня к жизни, снова окрыляя...", "Икона🇺🇦🩸🏳️🌈❤️", "Я очень соскучилась! 🖤 И не могу поверить, что уже через пару часов увижу тебя да еще и на сцене да и еще и во Львове!", - написали пользователи сети.
Напомним, поцелуй MELOVINa с мужчиной переполошил Филиппа Киркорова
Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN признался, как родители отнеслись к его громкому каминг-ауту
Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN новым видео свел фанаток с ума