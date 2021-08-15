Співак MELOVIN показав, як провів концерт у Львові

Як пише Politeka.net, MELOVIN почав кар'єру в 2015 році, а в 2017 пішов на національний відбір Євробачення, де його підтримав Андрій Данилко. Нещодавно співак зізнався, що його тягнуть і жінки і чоловіки. Не забуває виконавець і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових MELOVIN був у прозорому вбранні. Красунчик забрався на стілець, відкинувши стійку для мікрофона, влаштувавши шоу.

"Hooligan", - написав співак.

Фанати подивилися більше 4 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хуліган рок-версія дуже шикарна. Пісня народилася заново рік тому на Хеллоуїн", "який хуліган в цій версії спокусливий", "кращий", "чоловік, ти захват, я вже готова повторити", " ти вчора неймовірно запалив. Найкращий", " Я в захваті.Твій виступ коштував того, щоб чекати 8 годин", "я то думаю, чому у нас на морі стало занадто жарко, а це ти зробив публікацію".

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