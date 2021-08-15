Співак MELOVIN показав, як провів концерт у Львові
Як пише Politeka.net, MELOVIN почав кар'єру в 2015 році, а в 2017 пішов на національний відбір Євробачення, де його підтримав Андрій Данилко. Нещодавно співак зізнався, що його тягнуть і жінки і чоловіки. Не забуває виконавець і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових MELOVIN був у прозорому вбранні. Красунчик забрався на стілець, відкинувши стійку для мікрофона, влаштувавши шоу.
"Hooligan", - написав співак.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Сотні відділень ПриватБанку закриваються по всій Україні: в чому причина
Єдиний син Софії Ротару показав щасливу красуню-дружину: "Намистинки"
Ксенію Мішину після розриву з Еллертом засікли в компанії відомого нардепа-холостяка: фото вже в мережі
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
Фанати подивилися більше 4 тисяч лайків і написали коментарі:
"Хуліган рок-версія дуже шикарна. Пісня народилася заново рік тому на Хеллоуїн", "який хуліган в цій версії спокусливий", "кращий", "чоловік, ти захват, я вже готова повторити", " ти вчора неймовірно запалив. Найкращий", " Я в захваті.Твій виступ коштував того, щоб чекати 8 годин", "я то думаю, чому у нас на морі стало занадто жарко, а це ти зробив публікацію".
Нагадаємо, фаворит Данилко MELOVIN після скандалу показав, як готується до нового виступу
А ще Politeka повідомляла, що фаворит Данилко MELOVIN зізнався, як батьки поставилися до його гучного камінг-ауту
Також Politeka писала, що фаворит Данилко Melovin не встояв перед чарівною брюнеткою, кадри поцілунку