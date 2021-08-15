Певец MELOVIN показал, как провел концерт во Львове
Как пишет Politeka.net, MELOVIN начал карьеру в 2015 году, а в 2017 пошел на национальный отбор Евровидения, где его поддержал Андрей Данилко. Недавно певец признался, что его влекут и женщины и мужчины. Не забывает исполнитель и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.
На новых MELOVIN был в прозрачном наряде. Красавчик забрался на стул, отбросив стойку для микрофона, устроив шоу.
"Hooligan", - написал певец.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Жизнь звезды популярных сериалов оборвалась в Италии: раскрыты подробности трагедии
Полякова, Сумская, Кухар и другие звезды появились на красной дорожке, вызвав негодование в Сети: "Где маски?"
Украинцы будут получать сразу две пенсии: кому и сколько обещают
Новая волна жары накроет Украину, но дожди не отступят: какие области избегут зноя
Фанаты посмотрели более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Хулиган рок-версия очень шикарна. Песня родилась заново год назад на Хэллоуин", "Какой хулиган в этой версии соблазнительный", "Лучший", "Мужчина, ты восторг, я уже готова повторить", "Ты вчера невероятно зажег. Самый лучший", "Я в восторге.Твое выступление стоило того, чтобы ждать 8 часов", "Я то думаю, почему у нас на море стало слишком жарко, а это ты сделал публикацию".
Напомним, фаворит Данилко MELOVIN после скандала показал, как готовится к новому выступлению
А еще Politeka сообщала, что фаворит Данилко MELOVIN признался, как родители отнеслись к его громкому каминг-ауту
Также Politeka писала, что фаворит Данилко Melovin не устоял перед очаровательной брюнеткой, кадры поцелуя