Певец MELOVIN показал, как провел концерт во Львове

Как пишет Politeka.net, MELOVIN начал карьеру в 2015 году, а в 2017 пошел на национальный отбор Евровидения, где его поддержал Андрей Данилко. Недавно певец признался, что его влекут и женщины и мужчины. Не забывает исполнитель и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новых MELOVIN был в прозрачном наряде. Красавчик забрался на стул, отбросив стойку для микрофона, устроив шоу.

"Hooligan", - написал певец.

Фанаты посмотрели более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хулиган рок-версия очень шикарна. Песня родилась заново год назад на Хэллоуин", "Какой хулиган в этой версии соблазнительный", "Лучший", "Мужчина, ты восторг, я уже готова повторить", "Ты вчера невероятно зажег. Самый лучший", "Я в восторге.Твое выступление стоило того, чтобы ждать 8 часов", "Я то думаю, почему у нас на море стало слишком жарко, а это ты сделал публикацию".

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