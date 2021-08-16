MELOVIN показав бекстейдж перед виступом на "Львів-Арени"

Як пише Politeka.net, MELOVIN став популярним співаком в Україні, почавши свою кар'єру на талан-шоу. Після цього молодий чоловік намагався пройти національний відбір на Євробачення, де його підтримував Андрій Данилко, але нічого не вийшло. А не так давно Виконавець зізнався, що любить і чоловіків, і жінок, наробивши галасу на Atlas Weekend 2021. Не забуває співак і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах MELOVIN показав закулісся, як він разом зі своєю командою йшов коридорами Львів-Арени. Молодий чоловік був в ефектному вінтажному костюмі, а за ним йшла його команда. У якийсь момент гітарист показав жест, провівши пальцем по горлу.

"Доброго ранку пані та панове", - написано було під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Один з найбільш приголомшливих луків", "а де-ж ефект слоу-мо", "нагадує момент якогось голлівудського фільму", " по тобі відразу видно, куди ти йдеш - завойовувати світ!", "Як не крути для мене ти в цьому образі-П'єро", " Бачачи вас всі повинні розступатися, і всі двері самі відкриватися одна за однією!".

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