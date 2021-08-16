MELOVIN показал бэкстейдж перед выступлением на "Львов-Арены"

Как пишет Politeka.net, MELOVIN стал популярным певцом в Украине, начав свою карьеру на талан-шоу. После этого молодой человек пытался пройти национальный отбор на Евровидение, где его поддерживал Андрей Данилко, но ничего не получилось. А не так давно исполнитель признался, что любит и мужчин, и женщин, наделав шуму на Atlas Weekend 2021. Не забывает певец и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах MELOVIN показал закулисье, как он вместе со своей командой шел по коридорам Львов-Арены. Молодой человек был в эффектном винтажном костюме, а за ним шла его команда. В какой-то момент гитарист показал жест, проведя пальцем по горлу.

"Доброе утро дамы и господа", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Один из самых потрясающих луков", "А где-же эффект слоу-мо", "Напоминает момент какого-то голливудского фильма", "По тебе сразу видно, куда ты идёшь - завоевывать мир!", "Как ни крути для меня ты в этом образе - Пьеро", "Видя вас все должны расступаться, и все двери сами открываться одна за одной!".

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN удивил новой выходкой на сцене, бросив стойку микрофона

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