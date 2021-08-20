Певец Melovin (Констанин Бочаров) ответил на вызов об участии в популярном шоу "Танці з зірками"
Так, любимчик Андрея Данилко, который всячески поддерживал молодого артиста во время нацотбора на "Евровидение", опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
24-летний Melovin сообщил, что принимает вызов и готов испытать свои силы на танцевальном паркете. В шуточном ролике упоминается, что певец уже давно является кумиром этого шоу, а вся стена за его кроватью, мол, обклеена постерами с судьями Екатериной Кухар, Владом Ямой, хореографами и участниками.
К слову, вызов Бочарову кинула певица Лида Ли, экс-бэк-вокалистка Дмитрия Монатика, начавшая недавно сольную карьеру.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."
Тысячи людей прощаются с погибшим мэром Кривого Рога: кадры огромной очереди в городе
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
"Я принимаю # танциззиркамиchallenge и передаю вызов @iamhoruna
Увидимся на паркете!", - написал Melovin, передав эстафету бронзовому призеру Олимпиады в Токио Станиславу Горуне.
Публика с восторгом комментирует событие:
"Ого🔥🔥🔥"
"Ура! Ура! Ура!"
"Ля какой 😍🔥❤️"
"🔥Ждали безумно!!!!"
"ВАУ ПРОСТО! неужели мы дождались 💞"
"Ну ты актер 👍❤️, идея ролика просто шик, с юмором, задором 👌🔥. Наконец-то мы увидим тебя на паркете 💃🕺"
Напомним, что MELOVIN готовится к новому выступлению после громкого скандала: "Не могу поверить...".
Как сообщала Politeka, Melovin впечатлил поведением перед выходом на сцену: "Все должны расступаться...".
Также Politeka писала, что MELOVIN ошеломил новой выходкой на сцене, бросив стойку микрофона: "Мужчина...".