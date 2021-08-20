Певец Melovin (Констанин Бочаров) ответил на вызов об участии в популярном шоу "Танці з зірками"

Так, любимчик Андрея Данилко, который всячески поддерживал молодого артиста во время нацотбора на "Евровидение", опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

24-летний Melovin сообщил, что принимает вызов и готов испытать свои силы на танцевальном паркете. В шуточном ролике упоминается, что певец уже давно является кумиром этого шоу, а вся стена за его кроватью, мол, обклеена постерами с судьями Екатериной Кухар, Владом Ямой, хореографами и участниками.

К слову, вызов Бочарову кинула певица Лида Ли, экс-бэк-вокалистка Дмитрия Монатика, начавшая недавно сольную карьеру.

"Я принимаю # танциззиркамиchallenge и передаю вызов @iamhoruna

Увидимся на паркете!", - написал Melovin, передав эстафету бронзовому призеру Олимпиады в Токио Станиславу Горуне.

Публика с восторгом комментирует событие:

"Ого🔥🔥🔥"

"Ура! Ура! Ура!"

"Ля какой 😍🔥❤️"

"🔥Ждали безумно!!!!"

"ВАУ ПРОСТО! неужели мы дождались 💞"

"Ну ты актер 👍❤️, идея ролика просто шик, с юмором, задором 👌🔥. Наконец-то мы увидим тебя на паркете 💃🕺"

Напомним, что MELOVIN готовится к новому выступлению после громкого скандала: "Не могу поверить...".

Как сообщала Politeka, Melovin впечатлил поведением перед выходом на сцену: "Все должны расступаться...".

Также Politeka писала, что MELOVIN ошеломил новой выходкой на сцене, бросив стойку микрофона: "Мужчина...".