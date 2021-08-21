Солистка популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая удивила подробностями с закулисья "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, премьера нового сезона "Танців з зірками" запланирована на 5 сентября этого года. Сейчас активно идут съемки проекта.

«Сори, что не выходила на связь, но мы тут уже сдаем визиточки на танцы. И я поняла, что мой спутник на танцы будет вот этот мужчина», - и показала сидящего рядом Melovina.

«На самом деле это классно, когда люди, которые хорошо общаются, оказываются в таких проектах, потому что, если честно, я уже начала огорчаться. А тут вот такая бусинка наконец-то согласилась. Класс», - добавила Александра.

Как сообщалось, в новом сезоне оценивать участников будут прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. А вот место покойного Григория Чапкиса займет победитель американского шоу "Dancing With The Stars", двукратный чемпион мира по латинским танцам и многократный чемпион США по латинских танцев Макс Чмерковский, украинцам больше известен как первый "Холостяк".

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