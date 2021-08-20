Солистка популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая рассказала, как ей удается уменьшить объемы перед участием в новом сезоне "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, фронтвумен группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая прославилась после участия в певческом шоу "Х-Фактор" с авторской песней "Свята", согласилась принять участие в новом сезоне танцевального шоу "Танці з зірками".

В своем Instagram девушка рассказала, что порой ей приходится репетировать по два раза в день, от чего она очень устает. По словам Зарицкой расслабиться после танцев ей помогает массаж, который не только снимает боль в мышцах, но еще и подтягивает тело.

Певица рассказала, что практикует лечебный огненный массаж, который дает свои результаты.

"Вы будете в шоке от результатов. Подтянутость, реальная потеря объемов. Я в шоке", - говорит Александра.

Также Зарицкая показала поклонникам, как ее буквально подожгли на массажном столе. Заметим, что эта процедура выглядит довольно специфично, но абсолютно безболезненна. На живот, спину или другую часть тела накладывается полотенце, пропитанное лечебным маслом, а затем поджигается.

"Это мой животик горит", - написала Зарицкая.

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