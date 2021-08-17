Олександра Зарицька, яка є солісткою популярної групи "KAZKA", відверто розповіла про розлучення батьків на інтерв’ю з Машею Єфросініною

Як пише Politeka.net, учасниця нового сезону головного танцювального шоу країни "Танці з зірками", 29-річна Олександра Зарицька, яка прославилася завдяки авторській пісні "Свята" та як солістка популярної групи "KAZKA", вперше відверто заговорила на болючу для себе тему. Так, співачка прийшла на програму Маші Єфросініної "Екзамен", де розповіла багато цікавих подробиць особистого життя.

Так, співачка розповіла, як пережила розлучення батьків. За словами Зарицької, її батьки розлучалися дуже важко. Співачка зізнається, що її мама та бабуся настроювали її проти батька.

"Я максимально татова дочка і мені було дуже важко, коли вони мене настроювали проти нього. Це мене завжди бісило", - каже Саша.

До того ж, дівчина зізналася, що не має теплих стосунків з мамою, ніколи не ділиться з нею секретами і не стає на її сторону.

"Вона сильно мене відштовхнула, коли була дуже ворожою до тата. Розповідати дитині, що твій тато поганий – це неправильно", - каже Зарицька.

Коли батьки співачки розвелися, Зарицькій було близько шести років. За її словами, вона навіть цього не усвідомила, бо їй не сказали правди.

"Мені не пояснили, що це нормально, коли тато і мама більше не кохають один одного. Вони більше не хочуть бути разом, але все одно люблять тебе. А мені наплели купу історій і я думала, що він мене не любить і просто поїхав. Було жахливо", - зі сльозами на очах каже Зарицька.

Співачка розказує, що її батько щасливий у другому шлюбі, а от мама Саші і досі з ним не розмовляє, що дуже засмучує Зарицьку.

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