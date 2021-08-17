Александра Зарицкая, которая является солисткой популярной группы "KAZKA", откровенно рассказала о разводе родителей на интервью с Машей Ефросининой

Как пишет Politeka.net, участница нового сезона главного танцевального шоу страны "Танці з зірками", 29-летняя Александра Зарицкая, которая прославилась благодаря авторской песни "Свята" и как солистка популярной группы "KAZKA", впервые откровенно заговорила на больную для себя тему. Так, певица пришла на программу Маши Ефросининой "Экзамен", где рассказала много интересных подробностей личной жизни.

Так, певица рассказала, как пережила развод родителей. По словам Зарицкой, ее родители разводились очень тяжело. Певица признается, что ее мама и бабушка настраивали ее против отца.

"Я максимально папина дочь и мне было очень тяжело, когда они меня настраивали против него. Это меня всегда бесило", - говорит Саша.

К тому же, девушка призналась, что не имеет теплых отношений с мамой, никогда не делится с ней секретами и не становится на ее сторону.

"Она сильно меня оттолкнула, когда была очень враждебной к папе. Рассказывать ребенку, что твой папа плохой – это неправильно", - говорит Зарицкая.

Когда родители певицы развелись, Зарицкой было около шести лет. По ее словам, она даже этого не осознала, потому что ей не сказали правды.

"Мне не объяснили, что это нормально, когда папа и мама больше не любят друг друга. Они больше не хотят быть вместе, но все равно любят тебя. А мне наплели кучу историй и я думала, что он меня не любит и просто уехал. Было ужасно", - со слезами на глазах говорит Зарицкая.

Певица рассказывает, что ее отец счастлив во втором браке, а вот мама Саши до сих пор с ним не разговаривает, что очень огорчает Зарицкую.

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