Солістка популярної української групи "KAZKA" Олександра Зарицька розговорилася в інтерв’ю з Машею Єфросініною

Як пише Politeka.net, учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками", 29-річна солістка популярного гурту "KAZKA" дала відверте інтерв’ю на програмі Маші Єфросіноної "Екзамен". Так, дівчина розповіла про свої стосунки з батьками та бабусею, участь в шоу "Х-Фактор", пояснила, чому погано виступила на Національному відборі на Євробачення, а також розкрила умови свого контракту з продюсером Юрієм Нікітіним.

Так, за словами співачки вона підписала контракт з продюсером Вєрки Сердючки одразу на п’ять років, однак Зарицька сказала, що з цим гурту допомогла бабуся співачки, яка має за плечима роки роботи в юридичній сфері.

Бабуся Зарицької заспокоїла співачку, що в там все прозоро, це стандартний контракт. Однак, варто сказати, що за умовами контракту права на пісні гурту "KAZKA" все ж належать Нікітіну.

"Є виключення, якщо продюсер і гурт перестають співпрацювати, але залишаються в хороших відносинах, то гурту дозволяють виконувати пісні, можливо, під іншою назвою, але дозволяють. Але це дуже рідко", - каже Зарицька.

Співачка зізналась, що якихось жорстких обмежень у контракті немає, хіба що обмеження в часі на відпочинку. За словами Зарицької, усе можна узгодити.

"Ми і далі будемо продовжувати контракт з Юрою. Правда, я б, звичайно, хотіла більше свободи в прийнятті рішень і ми це вже обговорюємо", - каже Олександра.

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